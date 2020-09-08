Не вернулся из школы: в Новосибирске ищут 8-летнего мальчика в разноцветной куртке

Волонтеры уже выехали на поиски ребенка. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 8-летнего Амира Амирова. Мальчик учится во втором классе во вторую смену. Сегодня, 8 сентября, около пяти часов вечера, он вышел из школы в Ленинском районе и пропал. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 130 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения ребенок был одет в разноцветную куртку, серые штаны, темные ботинки и темно-зеленую шапку. С собой у него был черный портфель и черная сумка для обуви.

Как стало известно КП-Новосибирск, родители забеспокоились о мальчике, когда он не вернулся с учебы домой. Его школа находиться буквально в трех минутах ходьбы от дома, однако в положенное время после уроков Амир домой не вернулся. Мобильного телефона у мальчика с собой не было, сейчас никто не знает, где он может быть. Волонтеры уже выехали на поиски ребенка.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Амира или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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