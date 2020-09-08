Знамя времен советско-финской войны сибиряки передали в Карелию

Церемония передачи знамени. Фото: предоставлено законодательным собранием Новосибирской области.

На мемориале Вечный огонь в столице Республики Карелия Петрозаводске состоялась торжественная церемония передачи воинской реликвии советско-финской войны 1939-1940 годов. Представители делегации Новосибирской области передали Республике Карелия уникальную копию знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Новосибирскими мастерами воссоздана точная копия наградного революционного Красного Знамени.

Эта военная реликвия была захвачена финскими солдатами в ходе одного из самых трагических эпизодов войны с Финляндией. В кровопролитных зимних боях в Карелии финнам удалось окружить 18-ю Ярославскую стрелковую дивизию под Питкярантой. Спасая боевое знамя, полковой комиссар Алексей Разумов спрятал его на своем теле под гимнастеркой и повел оставшуюся горстку бойцов на прорыв в ночь с 28 на 29 февраля 1940 года. Вся группа красноармейцев погибла. Осматривая место боя, финские солдаты нашли знамя на теле убитого комиссара.

По инициативе Новосибирского и Карельского отделений общероссийской организации «Офицеры России» новосибирские мастера выполнили сложнейшую работу по изготовлению точной копии наградного революционного Красного знамени - того самого, которое 80 лет назад спасал комиссар 18-й Ярославской дивизии Алексей Разумов. Региональные отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области и Республике Карелия, Новосибирский Исторический парк «Россия - моя история» поддержали эту инициативу. Начинание также было поддержано Министерствами культуры Новосибирской области и Республики Карелия, и ДОСААФ Республики Карелия.

Копия знамени выполнена в точном соответствии с образцом 1926 года и из тех же материалов. Большая часть работы выполнена вручную. В работе мастера использовали бархат, парчу, габардин, шелк, золотые и серебряные нити.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров подчеркнул важность и значимость этой общественной инициативы:

- Будем знакомить молодых людей с военной историей нашего города и поддерживать славу замечательных частей, которые честно выполняли свой долг. Это пехотные полки, военные училища, школа СМЕРШ, 67-я бригада специального назначения, показавшая себя в двух чеченских кампаниях. И думаю, что в этом качестве мы в России будем первыми. Наша боевая история заслуживает того, чтобы о ней говорили, в том числе и история советско-финской войны: мы понесли тогда большие потери, но и приобрели большой боевой опыт, который пригодился в ходе Великой Отечественной.