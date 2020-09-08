«Она поддалась эмоциям»: друзья рассказали о таинственно пропавшей в Катуни сибирячке

Татьяна была уверена в своих силах, собираясь переплыть горную речку. Фото: соцсети

Друг сибирячки, пропавшей во время заплыва в Катуни, рассказал о том, каким она была человеком и о том, что же на самом деле могло произойти в тот самый день трагедии. Знакомые вспоминают Татьяну Сульгину как внимательную, эмоциональную и яркую женщину, которая любила наслаждаться жизнью.

— Таня всегда была человеком чувственным, эмоциональным. В ней было просто невероятное количество энергии позитива и оптимизма. Она была яркая, молодая, красивая, просто человек-праздник! С ней всегда было весело и интересно, как-то, совсем недавно она сказала мне такую фразу: «Я торжественно настаиваю всем наслаждаться жизнью!». Нам всем до сих пор трудно поверить в случившееся… — рассказал КП-Новосибирск друг Татьяны Павел. — Я думаю, что она просто поддалась эмоциям в тот день, подумала, что по краю реки сможет легко выплыть к берегу, но силы стихии оказались сильнее.

Напомним, ЧП произошло 3 сентября. Татьяна отдыхала на Алтае и захотела нырнуть в Катунь, чтобы проплыть вдоль берега. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео. Однако сибирячку подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Спасателей сразу же вызвали ее знакомые. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что ее до сих пор не нашли.

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