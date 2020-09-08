Провокации в Новосибирске начались ещё до Единого дня голосования

По мнению экспертов, нападение на штаб «Коалиции-2020» могло быть организовано её же представителями. Такое мнение выразил старший юридической группы наблюдателей Общественной палаты Новосибирской области, представитель «Новосибирского центра медиации» Роман Бубенов.

Эксперт также отметил, вызывает много вопросов и время организации инцидента - именно на это время анонсирован приезд иностранных журналистов, что свидетельствует о желании скомпрометировать заранее будущие выборы, до подведения официальных итогов.

- Можно предположить, что какие-то заинтересованные лица, возможно, и представители самой несистемной оппозиции решили самостоятельно создать негативный информационный повод, который на их взгляд интересен западной прессе, - отметил Бубенов.