Сибирячка украла у инвалидов зарплату: они делали декоративные цветы

В Новосибирской области общественница украла у инвалидов больше 124 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области общественница украла у инвалидов больше 124 тысяч рублей. Сейчас в отношении ее возбуждено уголовное дело.

— По данным следствия, в апреле 2019 года общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» и Министерство труда и соцразвития Новосибирской области заключили договор, согласно которому общественникам из областного бюджета была выделена субсидия на организацию социальной занятости инвалидов со 2-й и 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности, в том числе инвалидов молодого возраста в размере более 440 тысяч рублей, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Но, наняв на работу трех инвалидов в возрасте 20-21 года, женщина просто похитила больше 124 тысяч, которые должна была заплатить им за изготовление декоративных цветов.

В отношении сибирячки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru