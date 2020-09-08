По поручению Андрея Травникова две больницы в Искитимском районе реконструируют при поддержке областного бюджета

Губернатор поддержал проект ремонта больницы в рабочем поселке Линево и поликлиники на станции Евсино. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства

Губернатор поддержал проект ремонта больницы в рабочем поселке Линево и поликлиники на станции Евсино. Вопросы реконструкции учреждений были рассмотрены в ходе рабочей поездки главы региона в Искитимский район. Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив оценили необходимость капитального ремонта здания стационара ГБУЗ «Линевская районная больница».

Сейчас в местной больнице нужно провести экспертизу здания 1980 года, чтобы решить вопрос с капремонтом. Также необходимо решить вопрос с недостроенным зданием на территории медгородка и вопрос со строительством детской поликлиники. Кроме того, важным остается и вопрос с жильем для медиков.

Андрей Травников поручил министерству строительства сделать предварительный расчет работ по восстановлению недостроенного здания, а затем — рассчитать затраты на реконструкцию.

— Здание можно использовать для размещения детской поликлиники, общежития, для каких-то иных целей. Сейчас здание в плохом состоянии и явно требует ремонта, — отметил Губернатор.

Во время пандемии при Линевской больнице были развернуты палатки мобильного госпиталя. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства

Во время пандемии при Линевской больнице были развернуты палатки мобильного госпиталя. Сейчас их уже сворачивают, теперь их можно будет использовать в учебных целях и на выездных мероприятиях.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив проверили работу поликлиники Искитимской ЦГБ на станции Евсино. Местным депутатам от жителей поступил наказ — расширить здание лечебного учреждения. Глава региона предложил два варианта решения. Первый — это сделать ремонт и перепланировку в рамках программы «Бережливая поликлиника». Второй, более кардинальный — найти или построить новое здание. Заниматься этим будут уже соответствующие ведомства.

Андрей Травников отметил, что работа с населенными пунктами района очень важна. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства

Андрей Травников отметил, что работа с населенными пунктами района очень важна. Некоторые просьбы жителей уже были включены в число наказов, в их реализации участвуют главы администраций. Губернатор подчеркнул, что делать это нужно быстро, чтобы уложиться в сроки формирования бюджета на 2021-2022 годы.

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