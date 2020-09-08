Ушел из дома ночью: под Новосибирском ищут 16-летнего мальчика в серых штанах с лампасами

В Новосибирской области ищут пропавшего 16-летнего Костина Семена. Фото: "Лиза Алерт"

В Бердске ищут пропавшего 16-летнего Костина Семена. Подросток ушел из дома в ночь с 7 на 8 сентября. С этого момента его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения подросток был одет в темно-синюю толстовку, серые спортивные штаны с лампасами и черные кеды.

Поисковики отмечают, что он может находиться в разных районах и городах области.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Семен или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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