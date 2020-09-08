«Может, девушка обиделась?»: новосибирцу залили старый «УАЗик» монтажной пеной

Ночью кто-то изуродовал машину. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске хулиганы изуродовали «УАЗ», припаркованный во дворе дома № 13 на улице Краузе. Двери, окна и щели они залили монтажной пеной, а дворники приклеили намертво к лобовому стеклу

— Вчера я приехал домой около 21:30, поставил машину на проезжей части, так как во дворе не было места, — рассказал КП-Новосибирск Проезд не перегораживал, никому не мешал. Ни с кем не ссор не было. Сегодня мне на работу к 8 утра. В 7 я вышел из дома, и увидел, что вся машина в пене. Даже в левый бензобак залили, пена аж лезла. Дворники приклеены, замки тоже залиты суперклеем. Я, честно говоря, в полном шоке, — рассказал КП-Новосибирск Александр.

Владелец авто обратился в полицию и пытается найти хулиганов. Фото: предоставлено героем публикации

Мужчина написал заявление в полицию и сейчас ищет видеозаписи с камер наблюдения. Он уже обратился к эксперту, и тот оценил ущерб примерно на 70-100 тысяч рублей.

Юрист рассказала КП-Новосибирск, что грозит недоброжелателям сибиряка.

— Полиция должна возбудить уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Это явно сделано из хулиганских побуждений, в таком случае это деяние наказывается принудительными работами или лишением свободы до 5 лет, — пояснила юрист Марина Пьянкова.

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