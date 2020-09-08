Появилось видео последних минут жизни сибирячки, утонувшей в Катуни

Ролик сибирячка попросила снять школьницу. Фото: стоп-кадр, novosibirsk_chp

В соцсети появилось видео заплыва сибирячки, утонувшей в Катуни. На кадрах видно, что сильное течение стремительно относит женщину все дальше, она едва успевает держать голову на поверхности воды, иногда вода почти полностью ее скрывает. Ролик сняла школьница — дочь знакомых.

— Офигеть! — сквозь рев воды успевает выкрикнуть сибирячка.

Напомним, перед заплывом сибирячка сняла на видео место, откуда собиралась сделать заплыв. За кадром женщина комментирует, почему выбрала именно это место. Сибирячка осознавала, что течение бешенное и справиться с ним будет сложно.

трагедия произошла 3 сентября. Женщина решила нырнуть в Катунь, поскольку была уверена, что хорошо плавает. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео. Однако ее подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Спасателей сразу же вызвали ее знакомые.

Тело женщины до сих пор не найдено.

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