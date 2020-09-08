Супруги сгорели заживо в страшном пожаре под Новосибирском: известна причина трагедии

Под Новосибирском на пожаре погибли супруги. Фото: МЧС по Новосибирской области

Во вторник, 8 сентября, в 3.30 утра на улице Береговая в деревне Михайловка Искитимского района загорелся дом. В нем жили супруги: мужчине было 54 году, жене — 39 лет. Под завалами пожарные обнаружили их тела. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом. Однако, точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов соседей, накануне трагедии семейная пара употреблялала спиртное, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Напомним, в эту же ночь сгорел еще один дом в Новосибирске. Там погибли двое мужчин, мама с 4 детьми успела выскочить из горящего здания.

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