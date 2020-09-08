Открытие концертных залов в Новосибирске: когда начнут работать, какие ограничения введут

Рассказываем, когда состоится открытие концертных залов в Новосибирске.
Фото: Архив "КП"
Стало известно, когда состоится открытие концертных залов в Новосибирске. В правительстве области объявили, что они заработают после 10 сентября.
— Концертные залы откроются во второй декаде сентября. Более точная дата будет определена в ближайшее время. Зрители будут допускаться на представление только в защитной маске, — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Для зрителей будут раздельные входы и выходы из помещений. Также во всех учреждениях уже провели обработку помещений, купили средства и оборудования для дезинфекции и измерения температуры у посетителей.
Напомним, во второй декаде сентября в Новосибирске также открываются кинотеатры.
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