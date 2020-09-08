Сибирячка, которую родные попросили присмотреть за квартирой, таинственно исчезла

Сибирячка пропала, пока присматривала за квартирой родных. Фото : «Лиза Алерт»

Под Новосибирском, в Бердске, таинственно исчезла 44-летняя Наталья Тетенкова. О ней ничего неизвестно с 23 августа. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Родные пропавшей женщины уезжал на два-три дня из дома выходные, попросили присмотреть за квартирой. Вернулись и обнаружили, что женщина пропала. Искали сами, но безрезультатно, телефон остался дома. Из соседей никто с 23 августа ее никто не видел. В больницах и моргах женщины нет, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы мелированные, глаза голубые.

Сибирячка была одета в белую куртку, черное трико и белые кроссовки. Из особых примет — шрам над бровью.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Тетенковой, просьба сообщить по номерам телефонов: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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