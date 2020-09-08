«О, зато место освободилось»: из-за шутки новосибирца в метро из поезда вышли все пассажиры

Сибиряки, услышав запись из колонки спешно стали покидать вагон. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске молодой человек решил подшутить над пассажирами метро.

Парень захотел поехать в вагоне один. Он пронес туда музыкальную колонку и на станции «Сибирская» на полною громкость включил запись: «Уважаемые пассажиры! Поезд дальше не идет, просьба выйти из вагона». Сибиряки сразу выбежали на платформу.

Розыгрыш попал на видео и появился в группе «Ревизорро Новосибирск». Но находчивость парня не оценили.

— Ума на большее нет!

— И чему радуется? — возмутились подписчики в комментариях.

Юрист рассказал КП-Новосибирск, что может грозить пранкеру.

— Это хулиганство, причем уголовное, то есть грубое нарушение общественного порядка. По статье 213 УК РФ, хулиганство, совершенное на железнодорожном или любом ином транспорте общего пользования, наказывается минимум штрафом от 300 000 до 500 000 рублей, максимум — лишением свободы до 5 лет. — рассказала юрист Марина Пьянкова.

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