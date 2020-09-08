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Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса

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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям Сибири воспользоваться персональными предложениями, которые позволят им выйти на новый этап развития. Это в том числе касается услуг «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Ростелеком Экраны», а также Wi-Fi для бизнеса и ТВ для гостиниц.

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг берет на себя комплексное решение потребностей для малого и среднего бизнеса. Например, «Ростелеком» готов подключать экосистему сервисов для ресторанов и кафе, отелей и салонов красоты, для крупных торговых сетей и небольших магазинов.

«Использование цифровых технологий “Ростелекома” дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса. Это в том числе касается контроля, информационной безопасности, организации оперативных коммуникаций и продвижения товаров или услуг на рынке для конкретной целевой аудитории, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — Важно и то, что наши сервисы отличаются высокой надежностью, потому что они проверены на практике».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Виртуальная АТС позволяет работать удаленно и быть на связи с клиентами. С ее помощью можно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей, записывать разговоры сотрудников. Wi-Fi для бизнеса дает возможность организовать высокоскоростной доступ в интернет.

Видеонаблюдение позволит быть в курсе происходящего на складе или в торговом зале, а услуга видеоналитики поможет проанализировать передвижение посетителей. Платформа «Ростелеком Экраны» поможет запустить рекламные кампании и централизованно управлять контентом, одновременно размещая информацию в различных точках.

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00. На правах рекламы