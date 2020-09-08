«Головы в углу валяются, а в миске – красная вода»: в Новосибирске бездомные собаки растерзали домашних кур и цыплят

Придя с работы, женщина увидела, что среди живых кур лежат трупы загрызанных собаками. Фото: предоставлено героиней публикации
В городе Обь в курятник местной жительницы Анны забрались бездомные собаки. Они разодрали птиц и сбежали. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйки птичника.
— В курятник они залезли ночью, когда я была на работе. Сделали подкоп и заползли. Разодрали почти всех птиц. Крылья разорваны, голова, лапа валяется, в миске красная вода. Три взрослых куриц и 19 подросших цыплят, через полтора месяца уже бы неслись. Я их с таким трудом выращивала! Всех живых отловила, заперла. Они теперь боятся, по углам прячутся, — рассказала КП-Новосибирск Анна.
Собаки загрызли больше 20 кур и цыплят. Фото: предоставлено героиней публикации
Животных, по словам женщины, подкормила соседка, но уследить за ними не может. И собаки повадились лазить в курятники.
Жильцам дома приходится сторожить оставшихся птиц. Фото: предоставлено героиней публикации
— Сейчас полицейские составили акт, но сказали, что меры будет принимать администрация. В службу по отлову животных обращаться бесполезно: у них нет бесплатных мест, только за свой счет отлавливать их и усыплять. — говорит Анна. — Соседка обещала ущерб возместить и забор на своем участке поставить, только поможет ли это?
Сейчас семья написала жалобу в администрацию Оби и ждет ответа.
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