«Он продрог от холода»: новосибирские спасатели обнаружили в лесу 81-летнего грибника

Спасатели вовремя нашли грибника, потерявшегося в лесу. Фото: МАСС

Новосибирские спасатели вовремя нашли 81-летнего грибника, потерявшегося в лесу. Из дома он ушел утром 7 сентября, а к вечеру пенсионер понял, что выйти из чащи не может. С собой мужчина взял телефон, он позвонил родным и сказал, что нуждается в помощи.

— Он потерялся в лесу на границе двух районов: Советского и Первомайского. Мужчина шел в сторону поселка Кольцово. Мужчина имел при себе телефон, чувствовал себя хорошо и регулярно созванивался с родственниками, но внятно объяснить, где он находится, он не мог, — сообщили в МАСС. — Мы сказали мужчине, что раз он не видит ориентиров, стоять на месте и слушать: мы будем подавать звуковые сигналы, — рассказали спасатели.

Спустя пару часов спасатели нашли пенсионера. Он ушел вглубь леса примерно на полтора километра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru