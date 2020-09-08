В Новосибирске сел самолет, который не смог приземлиться в Абакане: его отправили на запасной аэродром

Самолет не смог сесть в Абакане из-за тумана. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 8 сентября, рейс S7-2593 «Москва — Абакан» авиакомпании был отправлен на запасной аэропорт в Новосибирск.

— В аэропорту Абакана сейчас туман, поэтому самолет сел в Новосибирске, задержаны все рейсы на прибытие и отправление, — сообщили КП-Новосибирск в аэропорту Абакана.

Сейчас рейс отправлен на запасной аэродром в Новосибирск — в аэропорт «Толмачево». Кроме того, задерживается самолет S7-5311 «Новосибирск —Абакан». В связи с этим ожидаются задержки рейсов из Абакана в Москву и Новосибирск.

В пресс-службе аэропорта отметили, что после того, как туман развеется, самолеты полетят в Абакан.

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