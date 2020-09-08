У новосибирских охотников, убивших косулю, забрали машину и дали срок

Сибиряки охотились на косулю без разрешения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чулымский районный суд приговорил двух охотников к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно. В октябре прошлого года мужчины убили косулю. Разрешение на отстрел животного у них не было, к тому же в тот период охота была запрещена.

— Ущерб государству составил 40 тысяч рублей. «УАЗ» и ружье признаны орудием убийства, поэтому были конфискованы, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в мае прошлого года в Чулымском районном суде вынесли приговор двоим сибирякам. Их отправили в тюрьму на три года за то, что они убили лося. Известно, что прежде, чем отправиться на охоту мужчины посмотрели ролик с животным. Они нанесли ущерб государству в размере 80 тысяч рублей.

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