Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Впервые за 4 месяца от коронавируса за сутки никто не умер. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 408 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 50 человек, выздоровели 48 пациентов. Впервые за последние 4 месяца нет умерших от коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 777 человек, в том числе у 696 детей, при этом выздоровели 10 518 пациентов, к сожалению, скончались 378 человек.

До конца сентября в регионе объявлен режим повышенной готовности. С начала учебного года один класс закрыли на карантин из-за школьника с коронавирусом. У всех детей взяли анализ. Обучение они продолжат дистанционно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никаких симптомов у него не было»: зараженная коронавирусом сибирячка отправила сына в школу — теперь весь класс на карантине.

Учителя продолжают работать, а вот детей отправили по домам. (подробнее)