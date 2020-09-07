Деревня отжигает: сибирячка в калошах и халате устроила танцы на тракторе

Свои зажигательные танцы на фоне трактора и сеновала она сняла на видео. Фото: Кадр из видео

Сибирячка София Савенкова — танцовщица и молодая мама двухлетней малышки. Девушка известна в инстаграме своими забавными, а порой и довольно провокационные роликами. На этот раз блогер без комплексов решила устроить настоящую дискотеку в деревне, поставив в ступор местных жителей. Конечно же, свои зажигательные танцы на фоне трактора и сеновала она сняла на видео.

— Мы просто приехали в деревню в гости к бабушке. Но, в один момент нам стало скучно, и в голову пришла такая шальная идея. Так сказать, разбавить контент чем-нибудь необычным. Зашли в местный магазин, купили одежду и пошли гулять по деревне в поисках реквизита и локаций. Снимали где-то часа два. Местные на нас смотрели, конечно, с непониманием. Но никто ничего не сказали. Люди, похоже, вообще не понимали, что происходит, — рассказала София КП-Новосибирск.

А вот подписчики сибирячки в инстаграме ее перформанс оценили. А некоторые даже захотели повторить. За день ролик набрал более 48 тысяч просмотров и больше 300 комментариев:

— Прикид у тебя классный.

— Надо в своей деревне такое же видео забабахать.

— Лошади там в шоке, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Софья шокировала подписчиков, съедая в супермаркете торт, не отходя от прилавка или обливаясь молоком, стоя в купальнике на морозе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине

Сибирячка рассказала, что заплатила за десерт (подробнее).

«Ну и тупость, не позорься»: молодая мама облилась молоком на морозе

Блогер выполняла абсурдные задания подписчиков, но юмор поняли не все (подробнее).