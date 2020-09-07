«Мы из дома боялись выйти»: охотничьи лайки загрызли четырех поросят на участке сибирячки

Сейчас одну из собак селянам удалось поймать своими силами. Фото: Предоставлено героями материала

В селе под Новосибирском на участок к сибирячке забрались две охотничьи собаки. Они загрызли четырех поросят и целый день не давали хозяевам выйти из дома. Сейчас одну из них селянам удалось поймать своими силами.

— Рано утром пятого сентября они на мой участок прибежали, даже не испугались моих сторожевых собак. Причем видно, что они не бродячие. Собаки породистые, лайки, выглядят упитанными, более-менее ухоженными. Да и ведут себя как натасканные охотничьи. Думаю, они тут от какого-то охотника отбились и бегают теперь. У меня загрызли четырех поросят! Загрызли, но есть не стали — сели рядом ждать, как будто своего хозяина, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка участка, куда забрались животные. — Они с раннего утра почти до вечера там сидели, мы из дома боялись выходить. Потом уже сбежали, отправились за реку, на другую сторону деревни шкодить. Там-то одного пса и поймали, он сейчас у нас. Вообще, сколько живу, у нас такого кошмара никогда в селе не было. Я столько за это время наревелась, столько нервов истрепала. Думала, вообще с ума сойду!

Сибирячка написала после случившегося заявление в полицию, а также рассказала о произошедшем в сельсовете. Сейчас женщина пытается найти хозяина собак, чтобы вернуть ему одного из питомцев и получить компенсацию за поросят.

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