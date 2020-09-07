«Течение бешеное, но я попробую»: утонувшая в Катуни сибирячка перед смертью снимала видео для «Инстаграма»

Девушка отмечает, что течение в реке очень сильное, но она надеется с ним справиться. Фото: Кадр из видео\ryzhaja_ta

Сибирячка, утонувшая в Катуни во время отпуска, незадолго до трагедии опубликовала в своих соцсетях видео, где она рассказывает, как будет нырять. Девушка отмечает, что течение в реке очень сильное, но она надеется с ним справиться.

— Я передумала, я буду нырять не здесь, потому что здесь можно разбиться о скалы. Я буду нырять в другом месте, где спокойненько поплыву. Думаю, что здесь я прорвусь. Меня, конечно потянет в сторону, но я буду сопротивляться. Течение здесь бешеное, но я попробую, — рассказывает девушка в своем ролике.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября. Женщина решила нырнуть в Катунь, поскольку была уверена, что хорошо плавает. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео. Однако ее подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Спасателей сразу же вызвали ее знакомые. Сегодня в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что ее тело до сих пор не нашли.

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