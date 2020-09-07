Под Новосибирском тракторист выехал на трассу и устроил ДТП с джипом и фурой

Под Новосибирском выпивший мужчина сел за руль трактора, выехал на трассу и устроил ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Под Новосибирском выпивший мужчина сел за руль трактора, выехал на трассу и устроил ДТП с джипом, иномаркой и фурой. Сам тракторист был без прав и перед поездкой выпил алкоголя.

— В воскресенье, 6 сентября, около девяти часов вечера, на трассе «Иртыш» в Барабинском районе 49-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска, когда на 1136 километре столкнулся с трактором без госномеров, за рулем которого сидел 40-летний явно выпивший мужчина. Кроме того, он был лишен права управления транспортными средствами. Тракторист ехал в попутном с «Тойотой» направлении, находясь впереди иномарки. Однако фары у него при этом были выключены. В результате столкновения, у трактора отрывается передний мост и отлетает в переднюю часть автомобиля «Сузуки Лиана», который ехал в сторону Новосибирска со стороны Омска. А «Тойоту» выбросило на встречку, где она столкнулась с фурой «МАН», за рулем которого был 55-летний мужчина. Грузовик ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате аварии сам тракторист был доставлен в больницу для осмотра с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

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