Погода в Новосибирске на 8 сентября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске обещают дождь. Фото: Виталий КАРНАУХ

Погода в Новосибирске 8 сентября 2020 года: синоптики снова обещают пасмурное небо, дождь и холод.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +10-12 градусов, ночью +5-7. Ожидается облачность, ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9-14 градусов, ночью +3-8 градусов. Ожидается облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшие дожди, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13.

«Яндекс Погода» прогнозирует дождь, температура днем достигнет +9-10 градусов.

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