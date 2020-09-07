Под Новосибирском мигранта, работавшего на рынке, обвинили в изнасиловании девушки

В Новосибирской области разыскивают мужчину, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера своей знакомой. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области разыскивают мужчину, которого подозревают в изнасиловании своей знакомой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Отделом полиции «Верх-Тулинский» разыскивается Файзов Абдуло Нарзулоевич по прозвищу «Ахмед». Он гражданин Таджикистана, возраст примерно 32-35 лет, среднее телосложение, рост 175-180 сантиметров, темные прямые волосы средней длины, средние губы. Может ездить на серо-зеленом велосипеде.

Как стало известно КП-Новосибирск, подозреваемый работал вместе с потерпевшей на рынке и они были некоторое время знакомы.

Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 293-32-02, 232-20-38, 272-82-03, 8-913-704-6899.

В СУ СК по Новосибирской области КП-Новосибирск также пояснили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

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