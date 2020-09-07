Под Новосибирском вооруженная банда грабила теплицы: один работник убит

В настоящее время уголовное дело было передано для рассмотрения в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходцы из Узбекистана дважды напали на граждан Китая в тепличных комплексах под Новосибирском. В ходе второго нападения один из граждан КНР был убит, а общая сумма ущерба после обоих нападения составила 1,7 миллион рублей.

— По данным следствия, в ночь на 24 июля 2019 года шесть граждан Узбекистана в возрасте от 21 до 26 лет, не имеющие регистрации в России, проникли на территорию тепличного комплекса в Верх-Тулинском сельсовете. Там они напали на двух работавших там граждан Китая, забрав у них вещей на 1,3 миллиона рублей. Второе нападение произошло 29 августа 2019 года, уже в другом тепличном комплексе, в Искитимском районе. Там, обвиняемые, используя разные предметы в качестве оружия, напали на шестерых граждан Китая, похитив у них вещей на 400 тысяч рублей. При этом в результате второго нападения один из потерпевших был убит от 13 ударов колюще-режущим предметом. Он скончался на месте происшествия, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Трем лицам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере), двум лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 (Разбой, совершенный организованной группой), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, одному лицу — в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму).

В настоящее время уголовное дело было передано для рассмотрения в суд.

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