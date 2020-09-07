Погода в Новосибирске на середину сентября 2020 года: когда в город вернется тепло

По прогнозам синоптиков, тепло в город может вернуться к концу второй осенней недели. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на середину сентября 2020 года. По прогнозам синоптиков, тепло в город может вернуться к концу второй осенней недели.

— У нас произошло вторжение холода, связанное с движением холодного циклона, который сейчас располагается на территории юго-востока Западной Сибири. Из-за осадков заморозки на нашей территории не так масштабны, как могли бы быть, но все же их вероятность присутствует. В ближайшее дни мы еще ожидаем, что в нашем регионе будет удерживаться облачная погода с осадками и достаточно невысокой температурой воздуха, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — В ночные часы в ближайшие три дня температура будет составлять в среднем от 3 до 6 градусов тепла, а вот в дневные часы возможны небольшие различия. Так, 8 сентября днем будет около 9-12 градусов тепла, 9 сентября около 11-13 градусов, а 10 сентября до 13-15 градусов. При этом 10 числа сохраняется вероятность заморозков до -2 градусов. При этом вероятность осадков в этот день меньше. Сильного ветра в ближайшие дни мы не ожидаем.

Синоптики также отметили, что 11 и 12 сентября в Новосибирскую область на короткое время также может вернуться тепло вплоть до 20 градусов. В этот день дожди также маловероятны.

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