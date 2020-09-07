В выходные нарушители били стекла, везли пиво и пытались украсть шоколад

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, обеспечивающие безопасность горно-обогатительного комбината в Иркутской области, за два дня пресекли две попытки провоза на территорию запрещенных веществ. 4 сентября в 21.40 охранником при досмотре автомобиля «Урал» была обнаружена литровая бутылка с пивом, а 5 сентября в 18.10 в автомобиле «КамАЗ» - пол-литровая банка. Спиртное охранниками было изъято, о происшествиях доложено руководству комбината.

5 сентября в 18.38 бойцами группы быстрого реагирования ГВАРДИИ в магазине на площади К. Маркса был задержан молодой человек, похитивший 40 коробок шоколадных конфет «Мерси». Охранники магазина заметили, как он сложил их в заплечный рюкзак и, минуя кассу, направился к выходу. «Гвардейцы» задержали вора и передали его сотрудникам полиции. Сумма похищенного оказалась внушительной - 20 000 рублей. Руководство магазина уверено, что этот парень ворует у них шоколад не впервые.

5 сентября в 23.33 бойцы группы быстрого реагирования, прибыв по сигналу тревоги в кафе на улице Ленинградской, обнаружили в нижней части входной двери разбитое стекло. А 6 сентября в 6.20 охранник ГВАРДИИ обнаружил разбитое стекло в окне пекарни на улице Орджоникидзе. В обоих случаях проникновение посторонних лиц внутрь охраняемых помещений допущено не было, а для охраны объектов с нарушенной целостностью стекол были приняты дополнительные меры.