Сибирячку, которая нырнула в Катунь ради ролика, до сих пор не нашли

Тело сибирячки, утонувшей в Катуни во время отпуска на Алтае, до сих пор не нашли. Фото: МЧС по горному Алтаю

Тело сибирячки, утонувшей в Катуни во время отпуска на Алтае, до сих пор не нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Трагедия случилась 3 сентября.

— Уже был обследован участок реки на протяжении 31.5 километров по обоим берегам и сама акватория. По данным на 7 сентября, поиски результатов не дали, — пояснили в МЧС.

Спасатели также напомнили туристам о том, что к отдыху на природе нужно хорошо готовиться заранее. Иметь необходимое снаряжение, соблюдать все правила безопасности, а также планировать свой маршрут и, если он является потенциально опасным, то регистрировать тургруппу на сайте МЧС России.

Напомним, трагедия с сибирячкой произошла во время ее отдыха на реке Катунь, там она была вместе со своими знакомыми. Женщина была уверена, что хорошо плавает, поэтому решила сделать заплыв вдоль берега. Она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять это на видео. Однако ее подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Спасателей вызвали ее знакомые.

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