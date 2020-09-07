«Дай поносить!»: сибиряк сорвал с продавщицы сельского магазина жилетку

Событие произошло в Коченевском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Прокудском Новосибирской области покупатель отобрал жилетку у продавщицы в магазине. Произошло это поздно ночью 5 сентября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— В 00:44 в торговом зале продовольственного магазина мужчина открыто забрал у 34-летнего продавца жилетку стоимостью 1 300 рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли похитителя. Им оказался 38-летний разнорабочий, житель Коченевского района, ранее судимый за кражу, мошенничество, угон автомобиля и нарушение ПДД, под административным надзором не состоит, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряка задержали и допросили. Сейчас проводится расследование.

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