Колыванскую ЦРБ обновят по поручению Губернатора

На реконструкцию Колыванской ЦРБ в 2020 году из бюджета Новосибирской области было выделено 5,1 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Центральную районную больницу в Колывани посетил Губернатор Андрей Травников. Он поручил региональным министерствам оказать содействие обновлению медучреждения.

— Пока на контроле еще остается вопрос о реконструкция Колыванской Центральной районной больницы. На эту работу накладывает свой отпечаток особенность Колывани как исторического центра, в котором находится большое количество объектов культурного наследия, защищаемых законодательством. Наши строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков, — отметил Андрей Травников.

Главврач больницы Юрий Ершов доложил главе региона о том, что в рамках обновления автопарка машин скорой медицинской помощи Колыванская ЦРБ в этом году не получила свой автомобиль. Губернатор ответил, что этот вопрос обязательно будет решен, ведь в этом году у нас большая поставка партии автомобилей скорой помощи.

Центральную районную больницу в Колывани посетил Губернатор Андрей Травников. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Юрий Ершов также отметил, что в больнице планируется сделать ремонт и провести реконструкцию. В детской поликлинике при ЦРБ планируется заменить полы, вентиляцию, электрику, систему отопления, снести перегородки и организовать холл с зоной отдыха для детей и зоной кормления. Работать здесь будет тот же подрядчик, который занимался обустройством «бережливой поликлиники» при Ордынской ЦРБ. Больница в Колывани уже обеспечена медоборудованием, но пока еще остается не решенным вопрос с мебелью. Медучреждение ожидает поставку передвижного маммографа. В новом корпусе ЦРБ будет располагаться хирургическое отделение на 40 коек, операционная и реанимационная палаты. В ближайшем будущем планируется также реконструкция основной поликлиники. Губернатор заявил, что работа предстоит большая, и поручил министерству строительства региона провести все работы по обновлению коммуникаций в детской поликлинике до наступления морозного периода, чтобы внутренние работы можно было проводить зимой в помещении с обновленной системой отопления. Стоит отметить, что на реконструкцию Колыванской ЦРБ в 2020 году из бюджета Новосибирской области было выделено 5,1 миллионов рублей.

Медицинского комплекса — «ФАП на колесах» на базе тягача КамАЗ. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Рассказали Андрею Травникову и о работе передвижного медицинского комплекса — «ФАПа на колесах» на базе тягача КамАЗ: он выполнен в виде медицинского кабинета, укомплектован современным оборудованием, мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем. Обошелся такой мобильный кабинет в 16,8 миллионов рублей. Главврач ЦРБ пояснил, что на нем уже удалось объехать все села и домовые хозяйства района. Этот автомобиль — настоящий вездеход. Однако есть у него и один недостаток — высокие площадки, из-за которых пожилым людям бывает трудно в нее забраться. По оборудованию — в машине есть все необходимое для фельдшерско-акушерского пункта, не хватало только маммографа, но вскоре, с появлением передвижного аппарата, машины будут ездить в паре — флюорограф плюс маммограф. Андрей Травников поручил специалистам найти техническое решение задачи для доступа пациентов в автомобиль с высокой базой.

Отметим, что в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» Новосибирская область получает еще 13 мобильных ФАПов — для медицинского обслуживания жителей 179 малых деревень и поселков Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозерного, Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, Коченевского и Каргатского районов.

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