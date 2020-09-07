Сибирячка-колясочница прыгнула с парашютом: ее скотчем примотали к инструктору

Исполнить мечту девушки помогли опытные инструкторы. Фото: Дмитрий Колосов.

Сибирячка Алена Мелешина исполнила свою давнюю мечту — прыгнула с парашютом на Мочищенском аэродроме. Девушка уже 4 года провела в инвалидной коляске — попала в аварию на мотоцикле, с тех пор не может ходить. Но от экстремального занятия все равно не отказалась. Осуществить давнюю мечту смелой сибирячке помог инструктор Дмитрий Колосов из клуба парашютистов «Небо 54». О том, как прошел ее первый прыжок, Алена рассказала КП-Новосибирск.

Прыжок был сделан с высоты 4 километров. Фото: предоставлено героиней публикации

Экипировка для колясочников такая же, как у здоровых людей, говорит девушка. Но есть и своя особенность.

Ноги Алены надежно прикрепили к ногам инструктора - чтобы ничего не повредилось. Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка призналась, что небо ее затягивает. В будущем она хочет повторить прыжок еще раз.

Теперь у Алены есть сертификат, которым она может гордиться. Фото: предоставлено героиней публикации

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