«Хотела проучить его»: сибирячка забрала у подростка телефон, пока он катался на велосипеде

Сибирячка забрала телефон у подростка, чтобы его проучить. Фото: стоп-кадр

Сибирячка по имени Виктория рассказала КП-Новосибирск о том, что у ее 11-летнего племянника украли телефон. Это произошло в Заельцовском районе. Мальчик катался на велосипеде, и чтобы не разбить мобильник положил его на поребрик. Мимо ехала женщина, остановилась, подошла и забрал телефон. Этот момент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения, рассказала Виктория.

Чтобы найти женщину и телефон, родные опубликовали кадры с камеры в соцсети.

— Телефон нам вернули. Удивительно, но женщина на нас решила наехать и стала говорить, что сделала это, чтобы проучить. Якобы мальчик матерится и показывает ей средний палец. Мы знаем детей, которые это делают, но это не наш ребенок. С родителями тех детей мы уже общались по поводу воспитания. Также она утверждает, что на телефон никто не звонил 5 часов, но это не так, мобильник был выключен и это легко проверить. К тому же видно, что телефон пытались взломать, скинули все настройки. Честно, мы в шоке, — рассказала Виктория.

По словам сибирячки, пока в полицию они не намерены обращаться.

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