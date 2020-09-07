«Нелюди! Обрекли ее на мучения»: в Новосибирске собаку с огромной опухолью привязали к дереву и бросили умирать

Собаку с опухолью привязали к дереву и оставили. Фото: «Дари добро»

Новосибирцы отправились в лес за грибами, а нашли измученную собаку, привязанную к дереву. Оказалось, что животному срочно нужна помощь ветеринара: на животе у собаки виднелась огромная опухоль. Грибники предположили, что хозяева не захотели вести животное в ветклинику, поэтому решили таким образом избавиться от обузы.

— Нелюди! Обрекли ее на мучения, — отреагировали неравнодушные новосибирцы.

Собаку передали волонтерам группы «Дари добро».

— Ей нужна помощь! Чтобы понять характер опухоли и определить лечения, нужно обследование. Возможно, все уж не так и плохо. Нужно бороться за ее жизнь, пожалуйста не проходите мимо чужой беды, — рассказали активисты.

Если вы можете помочь собаке, просьба обращаться по телефону: 8 — 913 — 921 — 11 — 31.

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