Под Новосибирском всю ночь искали пенсионерку, отправившуюся в лес за грибами

Сибирячку, отправившуюся за грибами в лес, искали всю ночь. Фото: «Лиза Алерт»

Под Новосибирском, в районе деревни Романово Черепановского района, потерялась 75-летняя женщина. Она ушла за грибами в лес и заблудилась. Это произошло 6 сентября. Пенсионерка пробыла в лесу почти всю ночь. Ее нашли под утро. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Женщину нашли, эвакуируем. Местность там плохая, идти далеко, и связи там нет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Чуть позже стало известно, что пенсионерка чувствует себя нормально. К населенному пункту он вышла сама вместе с волонтерами.

Напомним, накануне стало известно, что поиски сибиряка, уехавшего в магазин на мотороллере и пропавшего, закончились трагедией. Его тело обнаружили на дне озера в Колыванском районе. Мотороллер нашли брошенным несколькими днями ранее.

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