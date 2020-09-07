В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

ДТП произошло в Ленинском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска случилось ДТП. Водитель «Киа Рио» сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. У мальчика диагностировали травму колена. Произошло все вечером в воскресенье, 6 сентября.

— В 18:45 на территории Ленинского района, 24-летний водитель на автомобиле «Киа Рио» следовал по улице Болотная в сторону улицы Моторная. Напротив дома № 1 по улице Болотная он столкнулся с 8-летним велосипедистом. В результате ДТП мальчик пострадал, он получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Напомним, 1 сентября в Кировском районе женщина на «Рено» сбила 17-летнего подростка на «зебре». Его увезли в больницу с сотрясением мозга.

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