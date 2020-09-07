Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса умерли еще два человека за сутки. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 403 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 57 человек, выздоровели 57 пациентов, умерли двое.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 727 человек, в том числе у 693 детей, при этом выздоровели 10 470 пациентов, к сожалению, скончались 378 человек.

До конца сентября в регионе объявлен режим повышенной готовности. С начала учебного года один класс закрыли на карантин из-за школьника с коронавирусом. У всех детей взяли анализ. Обучение они продолжат дистанционно.

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