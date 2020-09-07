Погода в Новосибирске на 7 сентября 2020 года: станет еще холоднее

Погода 7 сентября будет холодной и дождливой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 7 сентября 2020 года идет на похолодание, синоптики снова обещают дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +11-13, ночью +5-7 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9-14 градусов, ночью +3-8, заморозки до -1. Ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах умеренные дожди. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +13, ночью снизится до +8.

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