«Жутко красиво»: москвич сфотографировал новосибирские «Мальдивы» с высоты

Золоотвал у ТЭЦ-5 попал в подборку московского фотографа. Фото: https://www.instagram.com/13_pilot/

Фотограф из Москвы Александр Сухарев сфотографировал золоотвалы из нескольких российских городов. В подборку мест «ядовитой» окраски попал также Новосибирск — его знаменитые «Мальдивы» возле ТЭЦ-5.

— Я этим летом путешествовал через всю Россию, до самого Владивостока. А проект был задуман так, чтобы показать людям масштаб экологического бедствия. Есть в этом какая-то двоякость ситуации: с одной стороны — красиво, с другой — жутко. Фотографии это отлично передают, — рассказал Александр Сухарев корреспонденту КП-Новосибирск.

Однако проектом художник хотел привлечь внимание к проблемам экологии. Фото: https://www.instagram.com/13_pilot/

Космические снимки фотограф сделал с помощью дрона. Подписчики Александра восхитились красотой кадров, но вместе побоялись, что такая красота может быть опасна для природы.

— Земля даже в агонии прекрасна!

— Жутко красиво.

— Будто с другой планеты! Фантастика! — написали они в комментариях.

Напомним, фотограф из Новосибирска сделал «космические» снимки алтайского малинового озера. Ощущение, будто гуляешь среди марсианских кратеров.

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