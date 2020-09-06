Поиски мужчины, пропавшего с мотороллером под Новосибирском, закончились трагедией

Сибиряк пропал, когда выехал в магазин за продуктами.

38-летнего Владимира Моисеева, который пропал несколько дней назад в Колыванском районе нашли мертвым. Об этом сообщили в следственном комитете Новосибирской области.

— По факту без вести пропавшего мужчины следователи СК проводили доследственную проверку. Вчера, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий тело пропавшего было обнаружено в озере Большая Курья. В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно--медицинской экспертизы, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, сибиряк пропал несколько недель назад в Колыванском районе. Он пропал после того, как уехал в магазин. мужчину искали в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

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