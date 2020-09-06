«Мама его чуть лопатой не убила»: сибиряков напугал маленький уж-прыгун на крыльце

Маленькая змейка напугала сибиряков. Фото: Дмитрий Решетников

Житель Новосибирска Дмитрий Решетников нашел на крыльце своей дачи ужа. Змейка оказалась небольшой, уместился бы на ладошке. Но мужчину удивило, как она смогла залезть на крыльцо по ступенькам — для нее это было бы слишком высоко.

— На днях ездили на дачу и встретили такого незваного гостя. У меня мама очень боится змей, мы едва удержали ее от того, чтобы она за лопату не схватилась. Ужик хоть и маленький, но до сих пор не понимаю, как смог забраться. То ли подсадил кто то, то ли какое-то чудо природы. Чемпион по прыжкам в высоту! — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Остается загадкой, как уж преодолел ступеньки. Фото: Дмитрий Решетников

Он рассказал, что потом ужа посадили в баночку и отпустили в лесу.

Напомним, в конце августа жителей пятиэтажки в Новосибирске напугала маленькая змея. Ее нашли во дворе. Змейка по расцветке на ужа не походила, никого не кусала. Но сибиряки так сильно испугались ее, что вызвали спасателей.

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