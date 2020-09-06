«Кто-то поджег?»: в Новосибирске во дворе дома вспыхнул автомобиль

Иномарка загорелась ночью 5 сентября. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в Новосибирске на парковке дома №52 по улице Макаренко загорелся «Пежо». Огонь полностью уничтожил салон авто, также выгорели двери и крыша.

— Рядом с «Пежо» какое-то время стоял неизвестный, после чего автомобиль вспыхнул, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что огонь задел также «Мазду», стоявшую рядом.

— 5 сентября в 03:33 поступило сообщение о возгорании автомобиля. Пожарные прибыли на место в течение трех минут. В это время горел автомобиль, была угроза перехода огня на соседние два автомобиля. За три минуты ликвидировано открытое горение и распространение огня. В результате пожара поврежден салон и моторные отсек «Пежо», а также лакокрасочное покрытие крыла и передней двери «Мазды-3». Пострадавших нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Из-за чего произошел поджог, устанавливают дознаватели МЧС.

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