«Проезжали мимо и достали ружье»: витрину магазина в Новосибирске обстреляли из пневматики

Выстрелы повредили витрину в магазине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Новосибирска произошла стрельба. Как стало известно КП-Новосибирск, из проезжающей мимо машины обстреляли ювелирный магазин на улице Орджоникидзе. Все произошло вечером в субботу, 5 сентября.

— Вечером неустановленный человек на автомобиле несколько раз выстрелил из пневматического оружия по витрине магазина на улице Орджоникидзе, в результате повредив стекло. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в марте произошел похожий инцидент: в Ленинском районе Новосибирска неизвестные обстреляли пешехода из окна машины.

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