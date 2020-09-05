В Калининском районе столкнулись три иномарки: в больнице две девушки и двое детей

Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Кадр из видео

В Калининском районе Новосибирска, вечером, 5 сентября, произошло ДТП, в котором пострадало двое детей. Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого.

— Сегодня, около девяти часов вечера, на улице Богдана Хмельницкого столкнулось три автомобиля: Volkswagen Polo, Toyota Corona и Honda Mobilio. В аварии пострадали две девушки и двое детей — пассажиры «Хонды». Их доставили в больницу для обследования, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Кадры с места ДТП появились в соцсетях. В паблике Вконтакте «АСТ-54» также процитировали очевидцев, по словам которых, за рулем «Хонды» находился мужчина, слабо говорящий на русском языке.

На месте аварии работает экипаж Госавтоинспекции. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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