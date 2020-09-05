«Его зажало в салоне»: в ДТП в Ленинском районе погиб водитель «Жигулей»

находившегося за рулем «Шестерки», зажало в салоне. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 5 сентября, в Ленинском районе Новосибирска произошло тройное ДТП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в аварии погиб один человек.

— У дома №38/2 на улице Станционной столкнулись седаны ВАЗ-2106, Ford Mondeo грузовик Volvo. Мужчину, находившегося за рулем «Шестерки», зажало в салоне, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи зафиксировали смерть. Сейчас его извлекают из автомобиля пожарные. Также травмы получила женщина-водитель «Форда», она получила травму головы, — цитирует очевидцев происходящего паблик Вконтакте «АСТ-54», где также появились фотографии и видеозапись с места аварии.

В Госавтоинспекции по Новосибирску подтвердили данную информацию о случившемся. На месте аварии работают экипажи ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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