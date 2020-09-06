Погода в Новосибирске на 6 сентября 2020 года: грядут ночные заморозки

Синоптики обещают холод, дожди и ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 6 сентября 2020 года: в город идут холода, ночью столбик термометра, по прогнозам синоптиков, может опуститься ниже нуля.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +13-15, ночью — +5-7 градусов. Ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +10-15 градусов, ночью +3, +8 местами заморозки до 0, -2. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди. Ветер северный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +11-13 градусов.

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