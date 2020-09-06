Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заболели еще 63 человека за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 416 пациентов, — сообщает оперштаб регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Также за последние сутки диагноз подтвердился у 63 человек, выздоровели 89 пациентов, скончались пять человек: двое мужчин и три женщины.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили 11 670 человек, в том числе у 690 детей. Выздоровели 10 413 пациентов, скончались 376 человек.

Новосибирская область постепенно возвращается к обычной жизни. Однако режим повышенной готовности продлили до 30 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru