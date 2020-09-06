Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заболели еще 63 человека за сутки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 416 пациентов, — сообщает оперштаб регионального правительства.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
Также за последние сутки диагноз подтвердился у 63 человек, выздоровели 89 пациентов, скончались пять человек: двое мужчин и три женщины.
С начала эпидемии коронавирус обнаружили 11 670 человек, в том числе у 690 детей. Выздоровели 10 413 пациентов, скончались 376 человек.
Новосибирская область постепенно возвращается к обычной жизни. Однако режим повышенной готовности продлили до 30 сентября.
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