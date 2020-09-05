Под Новосибирском 3-летний мальчик проглотил монетку в 1 рубль: его отвезли в больницу

Под Новосибирском маленький ребенок проглотил монетку.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В городе Обь под Новосибирском маленький ребенок проглотил монетку. Его отвезли в больницу.
— Медицинская помощь потребовалась 3-летнему мальчику из города Обь. Он проглотил монетку — 1 рубль, его отвезли в больницу, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Коченевской больнице спасли годовалого мальчика, который проглотил двухсантиметровый саморез. Судя по всему, малыш нашел шуруп, оставшийся после ремонта, на полу. Родители во время увидели саморез во рту у ребенка, но вытащить не успели. К счастью, благодаря усилиям медиков, все обошлось: саморез не причинил мальчику никакого вреда и его благополучно выписали из больницы. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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