Село под Новосибирском атаковала дикая лиса

Жители села Кочки под Новосибирском жалуются на лису, которая бегает по улицам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Кочки под Новосибирском жалуются на лису, которая бегает по улицам. Сибиряки утверждают, что рыжая плутовка даже успела забраться к кому-то на участок и загрызть домашних гусей. Как сообщает источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, жители даже обратились за помощью к силовикам.

— Вообще, в этом нет чего-то особо страшного или удивительного. Дикие лисы часто нападают на домашних птиц. Чаще всего это, правда, происходит не на участках, а где-нибудь, где птицы гуляют, пасутся. Но бывает, что забираются животные и за ограду. Это могут быть как взрослые, так молодые, любопытные особи, — рассказал КП-Новосибирск руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области Петр Витальевич Гога. — Причем, особой сезонной активности у лис нет, они могут так себя вести в любое время года, однако если зима выдалась слишком снежной, то это может быть чревато для лис голодом, поскольку значительно осложняет им охоту на тех же мышей. Тогда к нападению на домашних птиц их толкает банальное желание выжить. Полностью застраховаться от таких явлений нельзя, но все же стоит не пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Ну, например, лиса вряд ли полезет на участок, где есть собака. Да и добраться до птиц, которых держат в хорошем запертом вольере куда сложнее, чем до тех, кто просто гуляет по двору.

Петр Гога также отметил, что основной опасностью в набегах лис на деревни и села, является возможность болезни животного. Ведь, как известно, лисы часто являются переносчиками бешенства.

— Если вы заметили у себя в деревне лису, которая похожа на животное, больное бешенством, то это игнорировать нельзя. Если есть возможность, нужно, конечно, ее поймать. И сообщить о произошедшем в ветслужбу. Там у нее возьмут анализ и смогут точно сказать, была ли она бешеной. Впрочем, определить это можно и без лисы, если ее все же не удалось поймать: если она успела напасть на птицу, то на анализ можно отправить ее. Там сохранился образец слюны хищника. Если же выясняется, что животное действительно было больно бешенством, то об этом сообщается губернатору. А он уже принимает решение о том, чтобы дать разрешение на отстрел бешеных животных в данной местности, — пояснил Петр Витальевич.

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