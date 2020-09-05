«Вспыхнула на ходу»: в Новосибирске на проезжей части загорелась иномарка

Вечером 5 сентября в Железнодорожном районе загорелся автомобиль. Фото: "АСТ-54"

Вечером 5 сентября в Железнодорожном районе загорелся автомобиль. Седан вспыхнул прямо на проезжей части.

— На проспекте Димитрова прямо на ходу вспыхнул седан Nissan Teana. Огонь быстро охватил подкапотное пространство автомобиля, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», куда очевидцы прислали видео происходящего. — Другие автомобилисты бросились тушить пылающий седан при помощи огнетушителей, также на ролике видно, что Теану пытался потушить проезжавший мимо водитель автобетоносмесителя.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что автомобиль «Рено Дастер», который сгорел на Бугринском мосту ночью 4 сентября, оказался угнанным. Об угоне из гаража Новосибирской районной больницы № 1 в поселке Кольцово сообщил в полицию хозяин машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иномарку, сгоревшую на Бугринском мосту, угнали из гаража больницы

Полицейские уже задержали подозреваемого (подробнее).